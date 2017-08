Taika Waititi confonde i fan sulla durata di Thor: Ragnarok

Continuano i dubbi dei fan sull'effettiva durata di Thor: Ragnarok , sequel die terzo film della trilogia dedicata al personaggio dei fumetti Marvel Comics. Si tratta della diciassettesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, connuovamente nei panni del principe ereditario di Asgard.

Thor: Ragnarok si svolge in seguito agli eventi di Avengers: Age of Ultron, con Thor imprigionato sul pianeta Sakaar e privato del martello. Viene costretto a combattere contro l'amico Hulk, mentre cerca di tornare su Asgard per sconfiggere Hela e impedire il Ragnarok.

Negli ultimi tempi il regista, Taika Waititi, si è divertito a scherzare sulla durata del film: qualche tempo fa affermò che la durata sarebbe stata di 100 minuti, quindi il film più corto del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia il sito Fandango ha pubblicato la durata del film nella scheda, aggiornandola a 130 minuti. Quale sarà la durata esatta?

Il cast di Thor: Ragnarok comprende Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Rachel House e Sam Neill.

Distribuito da Walt Disney Motion Pictures in Italia dal prossimo 25 ottobre, il film è prodotto dai Marvel Studios di Kevin Feige.