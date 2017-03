Table 19: il nuovo video della commedia con Anna Kendrick

è la protagonista del nuovo video di, commedia della Fox Searchlight e diretta da. Il film è stato scritto dai fratelli Mark e Jay Duplass e arriverà il 3 marzo nei cinema statunitensi dopo che la data iniziale fissata per l'uscita era il 20 gennaio. Non è ancora stata decisa una data per l'uscita in Italia.

A fine gennaio venne diffuso un poster social del film e ora arriva un nuovo video che mostra qualcosa in più del film, che racconta la storia di un'ex damigella d'onore lasciata dal fidanzato e quindi lasciata libera dal suo impegno.

La ragazza decide di non rinunciare comunque a partecipare alla cerimonia, ritrovandosi quindi seduta a un tavolo in fondo alla sala insieme a persone sconosciute. La conversazione con questi ignoti commensali s'infittisce, portandola verso rapporti d'amicizia e, forse, d'amore.

Diretto da Jeffrey Blitz, Table 19 comprende nel cast Anna Kendrick, Craig Robinson, June Squibb, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori, Wyatt Russell e Amanda Crew.