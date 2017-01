Table 19: arriva in rete un nuovo poster 'social' del film

Laha da poco diffuso in rete un nuovo poster per il suo film di prossima uscita che porterà il titolo di, in cui i personaggi della commedia romantica condividono una loro foto sui social media. Come sempre, l'immagine è disponibile dopo il salto, in calce alla news.

Table 19, che riunisce nel cast la stella Anna Kendrick (Pitch Perfect) con il direttore Jeffrey Blitz, farà il suo debutto nelle sale il 3 marzo.

La pellicola vede al centro delle vicende l'ex-damigella d'onore Eloise (Kendrick), sollevata dall'incarico dopo essere stata lasciata senza troppe cerimonie dall'uomo che sembrava essere perfetto per lei. La protagonista, però, decide di rimanere a testa alta e di partecipare comunque al matrimonio della sua più vecchia amica. Però, si ritrova seduta al tavolo nella parte posteriore della sala da ballo con un gruppo eterogeneo di sconosciuti, la maggior parte dei quali condivide con i commensali solo rimpianti. Mentre i segreti di tutti vengono rivelati, Eloise conosce coloro che sono seduti al tavolo 19 e capisce che amicizia e romanticismo possono mostrarsi anche nelle circostanze più improbabili.

Scritto da Blitz insieme a Mark & Jay Duplass, il film vede come co-protagonisti Craig Robinson, June Squibb, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori, Wyatt Russell e Amanda Crew.