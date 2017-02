T2 Trainspotting: online lo speciale su Spud

I fans disono in fermento per l'imminente arrivo nelle sale del sequel del film cult degli anni '90, nuovamente diretto da Danny Boyle e in uscita il 23 febbraio con il titolo. Online ora potete trovare un nuovo speciale su Spud, storico personaggio del primo film.

Sono mesi che si parla di questo sequel del film più apprezzato nella carriera di Danny Boyle, Trainspotting, uscito nel 1996.

T2 Trainspotting racconta le vicende dei protagonisti del primo film vent'anni dopo i fatti del primo capitolo. Mark Renton fa ritorno in Scozia con l'intenzione di fare ammenda con i suoi amici Spud e Sick Boy e con l'obiettivo di evitare il pazzo Begbie, appena uscito dal carcere.

Diretto da Danny Boyle, T2 Trainspotting comprende nel cast Ewan McGregor, Kelly Macdonald, Shirley Henderson, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Anjela Nedyalkova, Steven Robertson, Simon Weir e Irvine Welsh.