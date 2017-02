T2 Trainspotting, guarda il poster in esclusiva del film con Ewan McGregor

Everyeye.it vi offre la possibilità di vedere, in via del tutto esclusiva, il poster del sequel del film cult diretto da. Ritornano i bad boys di Edimburgo - Sick Boy, Spud, Rent, Begbie - impersonati daed

Hanno scelto la vita. Hanno scelto il futuro. Scampati all'inferno dell'eroina, combattono adesso un altro demone:l'incessante scorrere del tempo. Sono i protagonisti di Trainspotting, film di culto diretto nel '96 da Danny Boyle, che dal prossimo 23 febbraio torneranno al cinema con T2 Trainspotting. Potete vedere Ewan Mcgregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner e Robert Carlyle nel poster del film, disponibile in esclusiva su Everyeye.it.

Sono passati vent’anni dalle vicende raccontate in Trainspotting. Molte cose sono cambiate, ma altrettante sono rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) torna all’unico posto che da sempre chiama casa. Lì ad attenderlo ci sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller), e Begbie (Robert Carlyle), insieme ad altre vecchie conoscenze: il dolore, la perdita, la gioia, la vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il desiderio, la paura, il rimpianto, l’eroina, l’autodistruzione e la minaccia di morte. Sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi ai giochi.