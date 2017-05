T2 - Il giorno del giudizio 3D: online il trailer del ritorno al cinema del film

Distrib Film Us ha realizzato e rilasciato un trailer di, film del 1991 e secondo capitolo del franchise legato al personaggio interpretato daer, che tornerà al cinema in versione 3D a fine agosto negli Stati Uniti e presumibilmente, in seguito, anche nel resto del mondo.

Prodotto da Carolco Pictures e originariamente diffuso dalla TriStar Pictures, Terminator 2: Il giorno del giudizio venne diretto da James Cameron, alla seconda pellicola del franchise. Il film riprende le vicende del primo e riparte dal momento in cui Sarah Connor è rinchiusa in un manicomio criminale e teme per le sorti del figlio John, che sarà a capo della ribellione umana in futuro e che è minacciato dall'arrivo del temibile T-1000. A proteggerlo ci penserà Terminator.

Il cast del film comprende Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, Earl Boen, S. Epatha Merkenson, Danny Cooksey e Castulo Guerra.