Sylvester Stallone sarà in Escape Plan 3

Alla fine sono riusciti, pare, a farlo diventare un vero franchise., che vede protagonista, avrà un terzo capitolo e lui ci sarà, sempre nei panni di, come riporta Deadline.

E il tutto accade mentre ancora il secondo film, Escape Plan 2, è ancora in fase di produzione. Il via libera al terzo capitolo della saga è stato accordato dalla Emmett/Furla/Oasis Films e Steven C. Miller, regista di EP2, tornerà per girare anche questa parte. Anche lo sceneggiatore, Miles Chapman, sarà lo stesso.

Il cast del secondo film è composto anche da Dave Bautista (Guardiani della Galassia Vol.2), Jaime King (Sin City) e Curtis “50 Cent” Jackson (Get Rich or Die Tryin’).

Il primo film della saga, l'originale Escape Plan seguiva la vicenda di Ray Breslin (Stallone) che, ingiustamente imprigionato, con l'aiuto dell'amico Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), prepara un piano di fuga praticamente impossibile dalla prigione più protetta e fortificata del mondo.

Escape Plan uscì nel 2013 e anche se negli USA guadagnò solo 25 milioni al botteghino, nel mondo il film arrivò alla cifra di 137 milioni (la maggior parte in Cina),i il che, ovviamente, permise la realizzazione del secondo e, ora, del terzo film.

Escape Plan 2: Hades è una co-produzione tra la Emmett/Furla/Oasis e la compagnia cinese Leomus Pictures.