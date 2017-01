Sylvester Stallone in Tough As They Come dirigerà Adam Driver

L'eterno Rocky torna dietro la macchina da presa per un film sui reduci di guerra americani. Come attore protagonista è stato scelto l'eclettico Adam Driver.

Il film si intitolerà Tough As They Come, adattamento del memoir del sergente americano Travis Mills, reduce di guerra. Sylvester Stallone dirigerà la pellicola e come attore protagonista è stato scelto Adam Driver, al momento sui grandi schermi con Paterson. Driver ha conosciuto la fama mondiale grazie al ruolo del villain nell'ottavo capitolo di Star Wars, Il Risveglio della Forza, questo nuovo ingaggio segna sicuramente un'altra importante tacca nella sua carriera.

Tough As They Come racconta la storia di Mills il quale, durante il suo terzo turno in Afghanistan è vittima di un'esplosione; il sergente sarà uno dei cinque reduci di Afghanistan e Iraq sopravvissuti a un'amputazione quadrupla. Senza più braccia né gambe il cammino della riabilitazione lo vedrà riavvicinarsi alla famiglia e continuare a vivere tornado ad andare in bicicletta, ballare, guidare.