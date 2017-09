Sweet Tooth: James Wan e New Line produrranno il lungometraggio horror

New Line Cinema, in seguito al successo internazionale di, ha acquistato i diritti di sfruttamento del cortometraggio horror, che verrà quindi adattato in un lungometraggio.

Il film vedrà ancora alla regia Nico van den Brink – accreditato anche come autore del soggetto – mentre alla produzione ci saranno James Wan (L’Evocazione, Insidious) e Chris Bender (Final Destination, The Butterfly Effect).

Il corto è stato presentato lo scorso luglio al Fantasia International Film Festival di Montreal, in Canada, ed è stato così descritto: “La storia è incentrata su una donna che torna a casa nel suo grande appartamento. Guardando le notizie al telegiornale, scopre che i suoi vicini – una madre e i suoi due figli – sono stati assassinati, quindi sprofonda in un territorio oscuro e inquietante quando inizia a sentire le risate dei bambini”.

La New Line è al momento alla ricerca di uno sceneggiatore per convertire il cortometraggio in un lungometraggio per il cinema.