Svelato il trailer di Ispettore Zenigata, spin-off di Lupin III

Online è stato diffuso il trailer di, spin-off in live action di Lupin III, un franchise che dai primi anni '70 ha generato una serie manga, film, musical, video-giochi e adattamenti live-action, un marchio di enorme successo in Giappone. E ora arriverà una nuova versione incentrata però sull'

Arsenio Lupin III è il più grande ladro del mondo e di tutti i tempi. Egli spesso collabora con i suoi alleati, gli amici fidati Daisuke Jigen, tiratore esperto e Goemon Ishikawa XII, maestro di spada. Il suo amore è tutto per la bellissima Fujiko Mine, ambigua alleata e compagna.

Tutta la squadra è inseguita dall'imbranato Ispettore Zenigata, ossessionato dalla cattura di Lupin e sistematicamente sbeffeggiato dallo scaltro ladro.

Questo nuova versione, dove scopriamo uno Zenigata più agguerrito e determinato, è destinata alla tv e in Giappone è stato mandato in onda il 10 febbraio.