Svelati gli sceneggiatori di Green Lantern Corps.

Deadline conferma che la Warner Bros. Pictures sta procedendo con la nuova pellicola dedicata al personaggio di, titolata. Il sito svela chesono stati ingaggiati per scrivere la pellicola.

Goyer, che ha già scritto L'Uomo D'Acciaio e co-scritto Batman v Superman: Dawn of Justice, sarà anche produttore di Green Lantern Corps. Come è chiaro, questo 'reboot' sarà ambientato nell'Universo Cinematografico DC Comics in continua espansione.

Insieme a Goyer, tra i produttori figureranno Geoff Johns e Jon Berg, ingaggiati dalla Warner qualche tempo fa per seguire il nuovo corso di film basati sui fumetti della DC Comics. La pellicola è descritta come "Arma Letale nello spazio" e includerà entrambi i personaggi di Hal Jordan e John Stewart, in un vero e proprio team-up.

Non c'è una data di uscita, ma secondo i rumor dovrebbe arrivare nel 2019.