Svelata la durata: La Torre Nera durerà solo 95 minuti!

Sorprendente notizia che riguarda l'adattamento cinematografico de La Torre Nera , serie letteraria di culto firmata da Stephen King. Nonostante il considerevole spessore della trama e i numerosi aspetti che la compongono, il film durerà solo 95 minuti. Il film è diretto da Nikolaj Arcel e vede per protagonisti

La Torre Nera è una serie letteraria capace di creare un mix esplosivo tra western e fantascienza, raccontando di un Medio-Mondo in decadenza e di un protagonista, il pistolero Roland, al centro della trama anche nel film che racconta di un ragazzo newyorchese di nome Jake, tormentato da incubi e visioni che lo porteranno in un universo parallelo ad unirsi al pistolero Roland Deschain. I due cercheranno di salvare Medio-Mondo raggiungendo la torre nera, prima che lo stregone Walter Padick possa impossessarsene.

Idris Elba sarà il pistolero Roland mentre Matthew McConaughey interpreterà l'Uomo in Nero. Nel cast anche Abbey Lee e Tom Taylor.