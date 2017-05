Suspiria: Thom Yorke dei Radiohead comporrà la colonna sonora del remake

Per la prima volta nella sua carriera, leader dei Radiohead, comporrà un soundtrack originale per un film e sarà il remake del famoso horror, per la regia di

Ad annunciarlo è la Frenesy Films and Mythology Entertainment e il film sarà co-finanziato dagli Amazon Studios e K Period Media, che lo realizzeranno negli Stati Uniti.

Luca Guadagnino ha detto: "L'arte di Thom trascende la contemporaneità. Avere il privilegio della sua musica e del suo sound per Suspiria è un sogno che diventa realtà. La profondità delle sue creazioni e la visione artistica sono così uniche che Suspiria arriverà a risuonare profondamente negli spettatori che lo vedranno (e ascolteranno). il nostro obiettivo è fare un film che sia al tempo stesso un'esperienza disturbante e trasformatrice: per fare questo non potevamo trovare un partner migliore di Thom"

I produttori Marco Morabito e Brad Fischer aggiungono: "Thom Yorke ha composto alcune delle più iconiche composizioni della cultura pop moderna. Averlo per Suspiria è un dono straordinario, sia per noi che per gli spettatori e tutti godremo di una straordinaria, terrificante ed eccitante esperienza guardandolo."

Thomas Edward “Thom” Yorke è un cantante e musicista inglese, una delle figure più influenti della scena musicale mondiale. E' stato nominato come uno dei più influenti musicisti britannici. Suona numerosi strumenti, ma predilige la chitarra e il pianoforte, am conosce bene anche le tastiere, il basso, la batteria e lavora molto con i sintetizzatori, le sequenze e la programmazione; è inoltre noto per l'uso del falsetto nel canto.

Il film originale, Suspiria di Dario Argento, aveva come soundtrack score band i Goblin.

La sinossi di Suspiria: Susie Bannion è una giovane ballerina americana che, nel 1977, arriva nella prestigiosa Markos Tanz Company a Berlino. Contemporaneamente Patricia, una dei membri della stessa compagnia, scompare in circostanze misteriose. Susie, sotto la guida di Madame Blanc, fa incredibili progressi e diventa amica di un'altra ballerina, Sara, la quale condivide con lei i suoi sospetti riguardo la direttrice artistica, che potrebbe nascondere oscuri e minacciosi segreti.