Suspiria: in Home Video 4K Ultra HD Limited Edition dal 25 ottobre

: Il film, capolavoro del Maestro dell'horror, dopo il grande successo riscontratolo scorso febbraio, con la proiezione in versione 4K, dal 25 ottobre sarà disponibile in uno speciale cofanetto Home Video in 4K Ultra HD, composto da tre dischi, in Limited Edition (solo 1000 pezzi).

Il primo disco del cofanetto, conterrà la versione in 4K Ultra HD restaurata da Videa del film Suspiria, la quale offrirà per la prima volta anche in Home Video tutta la qualità e l'aspetto originale del film, senza intaccare le variazioni di luce, colore e contrasto che hanno reso il film di Argento il capolavoro che è diventato. Parte importante del restauro ha riguardato anche l'audio, il quale ha portato al recupero della battuta finale della strega, persa nelle precedenti versioni editate. Inoltre, il contenuto Extra di questa versione contiene un saluto speciale di Dario Argento.

Il secondo disco conterrà una versione BluRay del film insieme ai contenuti extra, il trailer del film e un'intervista al Maestro Dario Argento intitolata "Argento racconta Suspiria" di cui potrete vederne uno estratto a questo link.

Il terzo disco è la colonna sonora dei Goblin nella versione originale del 1977 e mai pubblicata prima su CD. Con l'accordo tra Videa e Cinevox Record, il master dell'LP è stato digitalizzato per l'occasione. Il CD è riconoscibile grazie alla sua label che riproduce il vinile originale.

Infine, oltre alla Limited Edition del film in 4K Ultra HD, Cinevox Record (produttore nel 1977 della colonna sonora originale del film) ha realizzato, per tutti gli appassionati di Suspiria, un box a tiratura limitata contenente il capolavoro dei Goblin su vinile, cd e musicassetta insieme a materiale extra rimasto inedito fino ad oggi. Inoltre, il box includerà anche un libro fotografico e un gadget esclusivo.