Superman vs Black Adam nella nuova e bellissima fan-art di Datrint!

Mentre i lavori di pre-produzione sullo Shazam! diprocedono spediti in vista di un inizio riprese previsto nei primi mesi del 2018, del film stand-alone sulconsi hanno ancora poche notizie, ma arriva oggi una bellissima fan-art del talentuoso artista

Nell'immagine che trovate in calce è così possibile ammirare uno splendido disegno che ritare Superman (Henry Cavill) in lotta proprio contro Black Adam, nei cui panni l'autore ha voluto inserirci direttamente The Rock, in un look fedele a quello del fumetto e dannatamente accattivante, tra fulmini e mantello al vento.



Sappiamo comunque che Black Adam non comparirà in Shazam!, ma non è ancora chiaro se Superman possa apparire in qualche modo, anche se speriamo che per lo meno nello stand-alone sul villain uno scontro simile possa sinceramente concretizzarsi.



Vi ricordiamo che Shazam! uscirà nelle sale il 5 aprile 2019, e il casting dei protagonisti dovrebbe essere annunciato a breve, anche se a questo link trovate il video del provino di Patrick Young (Arrow) per il ruolo di Billy Batson.