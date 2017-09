Superman The Movie: versione estesa di 3 ore in home video a breve!

La versione estesa di 188 minuti del film con di, sta per arrivare in home video, dopo 35 anni dall'unica volta in cui la pellicola è andata in onda completamente.

Fu negli anni '80, infatti, che questa versione del film sull'Uomo d'Acciaio, venne mostrata per intero al pubblico USA, cosa che non si è più ripetuta nel tempo, ma che è stata più volte reclamata dai fan. Ora sappiamo che sarà presto disponibile in versione home video e in HD, grazie alla Warner Archive Collection.

Ci sono 49 minuti in più rispetto alla normale durata della pellicola e, ovviamente, molte delle scene fondamentali, a partire da quelle su Krypton, a Smallville, a Metropolis e alla Fortezza della Solitudine, vengono ampliate per spiegare meglio l'evoluzione del personaggio dal compianto Christopher Reeve.

Il Blu-Ray della versione estesa del primo lavoro di Richard Donner sul supereroe avrà l'immagine di copertina che potete vedere qui sotto e quando avremo maggiori dettagli sia su uscita che sui prezzi, vi aggiorneremo!