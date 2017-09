Superman in lotta contro Wonder Woman nel Justice League Mortal mai realizzato

Poche settimane mancano al debutto nelle sale di Justice League , pellicola della DC e della Warner Bros. che ha visto il cambio alla regia tra Joss Whedon , con quest'ultimo che si è occupato delle scene mancanti e della post-produzione. Il film sul team di supereroi della DC arriverà finalmente in sala ma il progetto non fu l'unico.

Nel 2009 in cantiere esisteva un film analogo, dal titolo Justice League Mortal, abbandonato ancor prima d'iniziare la produzione. La regia doveva essere di George Miller, con Jay Baruchel nei panni di Maxwell Lord, villain principale della pellicola.

Lo stesso Baruchel, in una recente intervista, ha rivelato l'epico scontro a cui avremmo potuto assistere nel film:"C'era una scena in cui Maxwell Lord faceva il lavaggio del cervello a Clark Kent allo scopo di usare Superman come arma, trasformandolo in una versione malvagia con gli occhi rossi. In quel momento doveva esserci uno scontro tra Superman e Wonder Woman, nel quale lui le rompe entrambi i polsi." Insomma, non un bell'epilogo per Diana Prince, che al cinema ha trovato grande fortuna nel film di Patty Jenkins con Gal Gadot valida interprete.