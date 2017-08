Supercar: James Gunn e David Hasselhoff potrebbero collaborare al reboot

David Hasselhoff hanno effettivamente parlato della possibilità di collaborare aldello show - amatissimo - che aveva già per protagonista Hasseloff,

E' lo stesso attore ad aver confermato il fatto di aver parlato con il regista del franchise Guardiani della Galassia, James Gunn appunto. I due hanno già lavorato insieme, perché David è l'attore preferito di Peter Quill (Chris Pratt) in Guardiani, e dunque è apparso brevemente in GOTG Vol.2 proprio perché Quill nella sua immaginazione, l'ha sempre pensato come suo padre.

Inoltre, i due hanno collaborato a un video musicale speciale in stile anni '80 per una delle canzoni originali presenti nel film di Gunn per i Marvel Studios, intitolata "Guardians Inferno", che si troverà nella versione Blu-ray di GOTG Vol.2.

Come abbiamo più volte accennato, Hollywood è in piena frenesia reboot e non sorprende questo ennesimo tentativo di riportare in auge uno show incredibilmente popolare del passato, in questo caso, Supercar. I rischi ci sono sempre - vedi i reboot di Ghostbusters e Baywatch - ma ci sono stati anche dei successi, come Jurassic World, Creed e Star Wars. Naturalmente Hasselhoff spera che questo progetto abbia successo e crede anche che, se Gunn accettasse di prenderne la regia, potrebbe portare Supercar reboot al successo.

Riguardo questo adattamento contemporaneo della serie tv, Hasselhoff ha dichiarato:

"Ho dato a James qualche idea per Supercar e lui ha risposto molto bene. Se inizieremo davvero la collaborazione, non voglio che il progetto faccia la fine di Baywatch o 21 Jump Street. Questi film hanno perso l'essenza di quello che erano le serie e io credo che invece i fan vadano rispettati."

Hasselhoff, nella serie originale, interpretava Michael Knight, un uomo che combatteva per la giustizia con l'ausilio dell'alta tecnologia e di una macchina praticamente indistruttibile. Il progetto per il reboot ha iniziato a circolare addirittura nel 2002.

Per quanto riguarda James Gunn, ancora non ci sono notizie ufficiali sul suo coinvolgimento. Aspettiamo di vedere cosa succede nelle prossime settimane perché il regista è attivissimo sui social, chissà che non venga proprio da lì la conferma o la smentita del suo coinvolgimento nel reboot di Supercar.

Secondo voi potrebbe rivelarsi una buona mossa assumere il regista di GOTG o per lui potrebbe rivelarsi un rischio accettare? Ditecelo nei commenti!