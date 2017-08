Supercar: David Hasselhoff vuole un film "ruvido"e R-rated stile Logan!

Eh, già. L'interprete originale di Supercar ha dichiarato che vorrebbe un remake della serie molto duro, ruvido, un po' sullo stile dell'ultimo film su

Parlando con CinemaBlend, la star ha dichiarato che:

"Ho incontrato Robert Rodriguez e gli ho detto: "Devi fare tu Supercar." Perché quando ci siamo visti stava facendo la maratona degli episodi della serie e mi fa: "Ci facciamo un selfie?" (ndr. potete vederlo qui sotto, nel post Twitter). E io gli ho risposto "No, non voglio un selfie, voglio fare il film. Voglio girare la serie! La voglio riportare indietro e renderla più oscura! Michael Knight torna ed è inca**ato!" Spero che succeda e, se lo faremo, mi piacerebbe che fosse come Logan. Sarà oscuro. Hasselhoff nei panni di Michael Knight, di nuovo, nel 2017. La saga continua."

Il Tweet:

Robert Rodriguez ✔ @Rodriguez

Hanging with the Knight Rider himself @DavidHasselhoff!

7:22 PM - Jun 8, 2016

Tante chiacchiere, e per ora, niente fatti. chissà...

Nel frattempo, se volete fare un salto nel passato, qui sotto trovate la sigla di Supercar!