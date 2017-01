Superbowl: quali spot vedremo e quali no

Come saprete, il Superbowl è dietro l'angolo. Mentre gli sportivi di tutto il mondo non vedono l'ora di vedere il match, i fan dei film sanno che è un'occasione d'oro per vedere qualche nuova anteprima delle pellicole in uscita.

Ma chi ci sarà? E chi no? Sappiamo che da un paio di anni a questa parte, alcuni studios trovano troppo costosi tali spazi pubblicitari per il Superbowl e decidono di starne fuori. È l'esempio della Warner Bros. che non presenterà nulla durante l'evento; i fan di Wonder Woman e Justice League devono sperare in qualche spot di qualche partner della Warner (tipo la Turkish Airlines lo scorso anno per Batman v Superman).

Chi sarà presente è la Disney con, probabilmente, Guardiani della Galassia vol.2 e - forse - il nuovo Pirati dei Caraibi, cosi come la Sony (con Spider-Man: Homecoming?).

Infine spazi pubblicitari anche per la Fox, la Paramount e la Universal.

Sapremo quali spot vedremo con sicurezza durante l'evento nel corso della settimana.