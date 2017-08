Superbad: Seth Rogen rivela 10 curiosità sul film per il 10° anniversario

Questa settimana segna il 10° anniversario dell’uscita nelle sale americane di, film discritto da. Proprio Rogen, per festeggiare il traguardo, ha condiviso su Twitter 10 curiosità sulla pellicola.

Tradotto barbaramente Suxbad – Tre menti sopra il pelo per il mercato italiano, il film fu il trampolino di lancio per Jonah Hill, Michael Cera e Christopher Mintz-Plasse, all’epoca al suo primo ruolo in carriera, e arrivò a incassare oltre 120 milioni di dollari negli Stati Uniti a fronte di un budget di 20 milioni.

Nella serie di tweet, Rogen rivela anche che alcuni dei momenti più imbarazzanti della storia sono ispirati da fatti realmente accadutigli nel suo periodo da liceale.