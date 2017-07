Super-Intelligence: Melissa McCarthy nel nuovo film di Steve Mallory

si è unita al cast di, nuova commedia demenziale scritta e diretta dal marito dell’attrice,

In realtà si tratta di una vera e propria reunion per Falcone e la McCarthy che ritroveranno anche Steve Mallory dopo aver lavorato tutti e tre insieme in The Boss, uscito nel 2016. Il film sarà una action-buddy-comedy che ruoterà attorno al concetto di singolarità tecnologica – la teoria secondo la quale un giorno la tecnologia si evolverà ad una velocità che andrà oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani. Un giorno le macchine supereranno il loro creatore inaugurando una nuova era nella storia della civiltà umana. La star di Spy e Tammy è accreditata anche come co-sceneggiatrice.

Oltre a Super-Intelligence, la McCarthy e Falcone faranno coppia anche in un’altra commedia, intitolata Life of the Party, nel cui cast ci saranno anche Molly Gordon, Maya Rudolph, Julie Bowen e Gillian Jacobs. I dettagli della trama di quest’ultimo progetto non sono ancora noti, ma l’uscita è stata fissata per l’11 maggio 2018.