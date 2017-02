Super Bowl: le reazioni delle star su Twitter allo show di Lady Gaga

Se sul campo i New England Patriots di Tom Brady si sono resi protagonisti di un'incredibile rimonta, e i trailer di film molto attesi, tra cui Guardiani della Galassia vol. 2 e Logan , hanno mandato in estasi i fans cinefili incollati alla tv, sul palcoscenico è stata la popstar a dare spettacolo nell'Halftime Show, con acrobazie energiche, costumi bizzarri e frecciatine nemmeno troppo velate al presidente Donald Trump. E le star di Hollywood non hanno fatto attendere le loro reazioni, non solo all'incredibile risultato dei Patriots, ma anche all'esibizione di Lady Gaga . Dalla collega Katy Perry fino alla recente candidata alla presidenza (e sconfitta da The Donald), Hillary Clinton, sono stati molti i tweet di personaggi famosi che hanno voluto dire la loro sull'evento.

L'evento mediatico dell'anno, lo show tv che trascende lo sport e arriva a mescolarsi con lo spettacolo in puro stile americano. Il, la finale del campionato della NFL negli Stati Uniti, ogni anno appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo. L'edizione 2017 sta facendo parlare soprattutto per l'esibizione di

I want jumping gifs stat! Bravo @ladygaga 🙌🏻 — KATY PERRY (@katyperry) 6 febbraio 2017

I'm one of 100 million #SuperBowl fans that just went #Gaga for the Lady, & her message to all of us. https://t.co/8AoNqjwr1b — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 6 febbraio 2017

Goals: Perform at the Super Bowl. — Hailee Steinfeld (@HaileeSteinfeld) 6 febbraio 2017

Dancing hard. Singing live. Ends it catching a football! I always liked #Gaga. Now I love her. Sorry not sorry. That was freakin' awesome. — chris pratt (@prattprattpratt) 6 febbraio 2017

#ladygaga killed🌈 my hero — James Franco (@JamesFrancoTV) 6 febbraio 2017

Lady Gaga covered more ground on the field than the Patriots. #SuperBowl — Bryan Cranston (@BryanCranston) 6 febbraio 2017

.@ladygaga was awesome! Like how she said hi mom hi dad #SB51 — Zac Efron (@ZacEfron) 6 febbraio 2017