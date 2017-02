Super Bowl 2017: lo spot con Melissa McCarthy attivista per l'ambiente

Laha rilasciato online il suo nuovo spot per ildi quest’anno, che promuove la nuovaibrida e vede protagonista l’attricenei panni di un’attivista per l’ambiente molto sfortunata. Potete vedere il video, subito dopo il salto, in calce alla notizia!

Nel video, intitolato Hero’s Journey, vediamo Melissa McCarthy sopravvivere a stento a una serie di esilaranti peripezie in giro per il mondo nel tentativo di difendere l’ambiente e gli animali: dalla protezione delle balene, alla salvaguardia delle foreste, fino alla preservazione dei ghiacciai e dei rinoceronti. Tutti i volenterosi tentativi di sensibilizzazione di McCarthy si riveleranno però assai dolorosi per quest’ultima, che finirà spiaccicata sul fianco di una nave, cadrà da un precipizio, dentro un crepaccio, e perfino infilzata da un rinoceronte, e opterà così per guidare semplicemente e in sicurezza la nuova Kia Niro ibrida.