Suicide Squad: Viola Davis spiega perché ha amato il film e la sua Amanda Waller

Dopo mesi dall’uscita di Suicide Squad nelle sale si continua a parlare del film, non solo Margot Robbie, anche Viola Davis ha detto la sua sul blockbuster di David Ayer.

L’attrice è stata intervistata da Variety, ha prima detto la sua sul film DC Comics: “L’ho adorato. E credo di averlo amato perché non ci ho pensato su più di tanto. Ho semplicemente pensato che fosse divertente”, e ha aggiunto poi sul suo personaggio Amanda Waller: “Così come è stato divertente per me impersonare Amanda Waller: anche se non ha superpoteri è in grado di mettere paura a tutti quei cattivi. C’era qualcosa di familiare in lei. Ho dato vita a una cattiva ragazza per la quale, in qualche modo, ho tratto ispirazione dalla realtà”. Poco prima di Natale il fotografo ufficiale DC aveva pubblicato un’inedita foto backstage con Margot Robbie e si torna spesso a parlare degli spin-off in lavorazione.

Pur non avendo avuto un grande riscontro dal mondo della critica, con Viola Davis Suicide Squad continua a far parlare di sé.