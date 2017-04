Suicide Squad: un video mostra i VFX usati per Incantatrice, Diablo e Incubus

Laha rilasciato online un video dove viene mostrata la ricostruzione in digitale mediante effetti speciali dei costumi o dell'aspetto di Incantatrice (),) ein

Come è possibile ammirare nel filmato, Incantatrice ha rappresentato una vera sfida per il team VFX, mentre la Delevingne ha girato le scene dove appare con il costume finale praticamente solo con dell'intimo appositamente ideato per le sequenze. Mark Breakspear ha dichiarato al riguardo: «Beh, abbiamo deciso di farla girare con indosso solo un bikini dorato, lasciando esposte tutte le parti di carne che volevano si vedessero e aggiungendo poi in post-produzione il resto del costume. In sé, questa è una cosa abbastanza complessa, perché stai utilizzando delle telecamere con le quali devi riprendere ogni singolo movimento di una persona che danza anche sul set, aggiungendo poi del tessuto per i vestiti».



Per Incubus, invece, anche se l'art department aveva fornito ottimo materiale, il reparto VFX stava ancora lavorando al suo aspetto nonostante mancassero tre mesi alla release: «Sì, gli art work fornivano un chiaro aspetto del personaggio, ma era in continuo movimento e abbiamo dovuto sviluppare anche i suoi organi interni che si intrecciavano dentro il suo corpo, senza contare l'armatura».



Per Diablo la sfida è stata invece quella nel trovare la giusta tonalità di rosso/arancio per il fuoco, specie quando si trasforma completamente: «La fiamma doveva coprire un corpo massiccio ma sembrare comunque realistica. [...] Ci abbiamo lavorato davvero molto».