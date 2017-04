Suicide Squad: sotto accusa il dimagrimento digitale di una delle star del film

potrà aver vinto un Oscar, ma ancora una volta torna nel mirino dei fan e della critica. Stavolta si tratta di una controversia che riguarda un ritocco digitale su una delle attrici.

Al botteghino, nonostante le opinioni contrastanti sulla pellicola, il film alla fine ha chiuso con un guadagno di 746 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2016. C'è però adesso in giro una "notizia" che rivela come la Warner Bros e il regista David Ayer, abbiano digitalmente snellito il corpo di Cara Delevingne nei panni dell'incantatrice nelle scene finali di Suicide Squad.

Per chi stava girando, questo effetto è stato inserito per dare un'immagine visuale ottimale al ruolo della modella/attrice. Ma le critiche sono piovute a fiocchi.

