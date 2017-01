Suicide Squad: Jared Leto stuzzica i fans sul ritorno del Joker?

Il travagliato processo lavorativo di, culminato con una serie di critiche forti al momento dell'uscita nelle sale del film di David Ayer, è al centro del nuovo video che racconta alcuni momenti della lavorazione sul set, con interventi di, interprete del personaggio più bistrattato e discusso del film.

In passato vi abbiamo mostrato un video con gli errori sul set, ma molte scene del film dove il Joker era presente sono infatti state tagliate e lo stesso Leto si è detto non proprio soddisfatto del risultato finale, come del resto molti fans. Tuttavia, a quanto sembra, l'attore premio Oscar sarebbe molto stuzzicato dall'idea di reinterpretare il personaggio in futuri progetti della DC al cinema e un segnale potrebbero essere le foto postate da Leto su Snapchat.

Diretto da David Ayer, Suicide Squad comprende nel cast Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevingne, Viola Davis, Scott Eastwood, Jay Courtney, Jai Hernandez e Joel Kinnaman. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso agosto.