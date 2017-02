Suicide Squad: online dei concept art che ci mostrano... lo Spaventapasseri!

ha diviso in due il pubblico e non ha di certo trovato una buona accoglienza della critica, ma il film diè stato comunque un buon successo a livello commerciale.

E cosi, fresco di vittoria del Premio Oscar per miglior make-up ed acconciature, ecco arrivare in rete una galleria di concept art inediti di Suicide Squad firmati dall'artista Ed Natividad. Questi concept, che trovate tutti dopo il salto, sono piuttosto interessanti perché mostrano, non solo un look differente per il Joker (molto più 'fedele' alla controparte cartacea), ma anche delle sequenze mai girate.

Questi concept testimoniano che esistevano delle scene che vedevano Joker e Batman insieme, e che il Joker aveva un ruolo nel finale con l'Incantatrice. Ancor più sorprendente è la presenza dello Spaventapasseri, un personaggio completamente tagliato.