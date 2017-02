Suicide Squad: nuove foto dietro le quinte mostrano il volto sfregiato del Joker

Non vedremo mai molte delle scene tagliate diche coinvolgevano il, in particolare la versione del finale in cui affrontava la, ma una serie di foto diffuse in occasione dell’Oscar vinto come "Miglior Trucco e Acconciatura" rivelano il look sfregiato della nemesi die molto altro ancora.

In vista della grande vittoria agli Oscar di Suicide Squad come "Miglior Trucco e Acconciatura" la notte scorsa, il giorno prima sono state postate su Instagram dagli addetti ai lavori delle immagini che mostrano alcune delle acconciature e dei concept art che illustrano l’enorme lavoro dietro l’aspetto di ogni membro della scalmanata banda di villain. Le foto che potete vedere in calce alla notizia offrono uno sguardo molto interessante al lavoro che la pellicola ha richiesto in termini di studio dei personaggi, ma è particolarmente degno di nota il fatto che sia incluso anche un test con la faccia sfregiata del Joker.

Sulla base di quello che sappiamo, e che si può intuire soprattutto dai trailer iniziali e dai rumor diffusi prima e dopo l’uscita della pellicola (non ultimo quello che ha dichiarato lo stesso Jared Leto), il Joker doveva confrontarsi con la Task Force X alla fine del film, dopo che Harley Quinn aveva respinto le sue avances. Una volta che fosse chiaro che lei non sarebbe fuggita con lui, avrebbe coperto la sua fuga dopo aver lanciato alcune granate fumogene, lasciando ignoto il destino dello sfregiato principe del crimine.

Tuttavia, le alte sfere della Warner Bros. avevano deciso di apportare alcune drastiche modifiche al copione, nel tentativo di rendere la trama di Suicide Squad meno dark di Batman v Superman: Dawn of Justice, dopo le polemiche sorte per l’eccessiva serietà dei film DC. Il Joker e Harley Quinn ricevettero quindi una storia d'amore molto più convenzionale, e probabilmente non potremo mai vedere quella scena con lo scontro, che rimarrà sul pavimento della sala di montaggio della Warner Bros.