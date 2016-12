Suicide Squad: Margot Robbie splendida in una foto backstage

Il fotografo ufficiale dell'Universo DC ha postato su Instagram una foto di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn; pensierosa e bellissima l'attrice è da poco convolata a nozze.

Margot Robbie si è sposata con una cerimonia segretissima la scorsa settimana e ha detto sì all'assistente alla regia Tom Ackerley, dopo una relazione tenuta lontana da gossip e paparazzi. L'attrice, diventata celebre grazie al personaggio in Wolf of Wall Street, ha raggiunto un pubblico ancora più ampio dopo aver prestato il volto a Harley Quinn, regina di Gotham nel blockbuster firmato David Ayer, Suicide Squad. Presto probabilmente prenderà vita uno spin-off su di lei e nel frattempo il fotografo ufficiale dell'Universo DC Clay Enos, ne approfitta per congratularsi con la Robbie per le nozze postando una foto backstage dal film.

Harley Quinn, truccata perfettamente, appare con uno sguardo malinconico e un'espressione triste nella foto, rimanendo sempre splendida: "Ho scattato questa durante l'ultimo giorno di riprese di Suicide Squad (e congratulazioni a Margot Robbie)!", ha scritto Enos.