Suicide Squad: il make-up di Harley Quinn di una scena tagliata

Tra i film che si sono aggiudicati un Oscar poche ore fa al Dolby Theatre di Los Angeles c'è anche. Si perchè il film di David Ayer, era candidato nella categoria riservata al miglior trucco, grazie al lavoro di Alessandro Bertolazzi e del tuo team. Sul web è circolata un'immagine che ritrae una delle fasi del make-up di Harley Quinn.

La scena per la quale Margot Robbie si sta sottoponendo al trucco è sicuramente una delle sequenze tagliate dal film, visto che non appare mai nella pellicola con l'abito che indossa nell'immagine.

Diretto da David Ayer, Suicide Squad, vincitore dell'Oscar al miglior trucco e acconciature, racconta della formazione di un team di supercriminali al soldo di Amanda Waller per poter affrontare missioni suicide per le quali occorrono persone che non hanno nulla da perdere. ll cast principale è composto da Will Smith, Margot Robbie, il premio Oscar Jared Leto, il neo-premio Oscar Viola Davis, Joel Kinnaman, Jay Hernandez, Jai Courtney, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Cara Delevingne.