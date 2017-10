Suicide Squad: Jared Leto non ha mai visto il film!

, interprete di una delle versioni cinematografiche del Joker più criticate degli ultimi anni, ha detto di non aver mai visto, il primo film dove l'abbiamo visto indossare i panni del clown antagonista di Batman.

La DC, nel dipartimento cinema, sta cercando di cambiare direzione da diverso tempo e sforna prodotti diversi, a volte buoni, a volte meno. Suicide Squad è un film controverso che ai più non è piaciuto, nonostante i numeri al botteghino. Jared Leto doveva essere il focus, il centro della pellicola di David Ayer, ma pare non si sia preso nemmeno la briga di rivedersi per controllare quale fosse il risultato finale della sua performance, ma come mai?



Ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista con Syfy in cui gli si chiedeva se avesse visto o meno Suicide Squad:

"No, non l'ho mai fatto. Penso che guardare i tuoi film sia qualcosa che porta ad una troppo spiccata coscienza di sé, è un processo introspettivo troppo profondo. Se ti piace la tua performance puoi esserne fiero e orgoglioso, se non ti piace invece, può buttarti giù e darti un'idea troppo chiara di ciò che hai fatto. Quindi non credo sarebbe stata una buona idea guardarlo, per me. Comunque io gli script li leggo, e so cosa succede!"

Forse, riguardarsi, in questo caso, lo butterebbe davvero troppo giù di morale, chissà...