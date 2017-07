Suicide Squad: su Instagram compaiono due foto inedite

Il direttore della fotografia di, ha postato su Instagram due nuove foto inedite del film diretto da David Ayer. In una vediamo il Joker, interpretato dal premio Oscar Jared Leto mentre nell'altra vediamo le Bat-Ballerine. Il film, uscito nelle sale ad agosto dello scorso anno, vedrà anche un sequel.

Basato sull'omonimo gruppo di supercattivi della DC Comics, Suicide Squad racconta di un team di pericolosi criminali assoldato da Amanda Waller per affrontare missioni ad altissimo rischio. Nel cast del film troviamo Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courntey, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delenvingne.

Il film ha fatto registrare diversi record al botteghino, nonostante sia stato poco apprezzato dallla critica e da numerosi fan. Il film ha vinto il premio Oscar per il miglior trucco a Christopher Nelson, Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini.