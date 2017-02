Suicide Squad: ecco l'action figure Hot Toys di Batman

Mentre si rincorrono le voci sul prossimo adattamento cinematografico dell'Uomo Pipistrello, laha diffuso sul mercato una nuova action figure dida, pellicola uscita nelle sale cinematografiche internazionali lo scorso agosto. La figure è ispirata al Batman che abbiamo intravisto nel film di Ayer.

Solo una breve apparizione per il Batman di Ben Affleck dopo il ruolo di primo piano in Batman v Superman: Dawn of Justice. Rivedremo a breve il Cavaliere Oscuro in Justice League di Zack Snyder e nel film The Batman, alla cui regia dovrebbe esserci Matt Reeves al posto dello stesso Affleck, che si limiterà a vestire il costume dell'Uomo Pipistrello.

Suicide Squad è diretto da David Ayer e nel cast comprende Will Smith, il premio Oscar Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Cara Delevingne, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Scott Eastwood.