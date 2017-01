Suicide Squad: diffusi nuovi concept art con il Joker, Harley Quinn e Deadshot

Non si arresta l’ondata di concept art del cinecomic più controverso dello scorso anno, diretto e sceneggiato da. I concept che vi mostriamo oggi sembrano provenire da una fase abbastanza avanzata nel processo di pre-produzione, ma alcuni disegni offrono comunque uno sguardo alternativo ai protagonisti del film.

Suicide Squad è stato recentemente nominato al premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura, ma l'anno scorso erano i costumi del film che in realtà hanno colpito maggiormente l’immaginario dei fan. Ora l’artista Andrew Hunt ha postato online alcune delle sue opere d'arte realizzate durante la pre-produzione della pellicola, e possiamo così ammirare alcuni disegni che ritraggono gli amati supercriminali in vesti più o meno note. I tatuaggi del Joker ad esempio avrebbero chiaramente ottenuto più screentime, dato che questi disegni lo ritraggono mentre indossa solo una cravatta.

E mentre Deadshot è molto simile alla sua versione definitiva, sono tuttavia ancora più interessanti le immagini di Harley Quinn con un angioletto e una diavoletta sulle spalle. Il disegno ricorda la versione a fumetti delle pazzoidi avventure nell'Universo DC di Harley Quinn, e probabilmente all’inizio potrebbe essere stata prevista una trasposizione in live-action di queste dinamiche da cartoon. Sarebbe comunque stato un interessante divertissement, e in realtà potrebbe benissimo essere riutilizzato nel nuovo film DC dedicato alle Gotham City Sirens.