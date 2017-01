Suicide Squad: David Ayer risponde alle critiche

Sono passati mesi dall'uscita di. Un cinefumetto di enorme successo al botteghino ma che ha diviso in due il pubblico ed è stato massacrato dalla critica.

Dopo tutti questi mesi, il regista e sceneggiatore di Suicide Squad, David Ayer, ha deciso di rispondere alle critiche a cuore aperto: "Grazie a tutti, davvero. So che è un film controverso, ma ho voluto realizzare qualcosa di estremamente differente. Ho preso spunto dalla follia dei fumetti originali. Ed ho imparato tanto. Fare un film è un viaggio, non è semplice. Le persone vogliono una cosa, ognuno ha una visione personale di come debbano essere rappresentati questi personaggi".

"So che Suicide Squad ha dei difetti, diamine lo so, il mondo lo sa. Niente ti fa più male di aprire il giornale e vedere anni del tuo sangue, lacrime e sudore fatti a pezzi" continua "Il film, però, è stato un successone. E abbiamo introdotto alcuni personaggi fichi dell'Universo DC. E questo grazie alla DC stessa,i loro personaggi sono straordinari".

"Se potessi tornare indietro, farei qualcosa di diverso? Si, sicuro. Vorrei avere una macchina del tempo. Renderei il Joker il villain principale e realizzerei un'altra storia. Devo prendere le belle cose e le brutte da questa esperienza ed imparare la lezione. Ma amo girare film e adoro la DC" spiega "Adesso devo far si che i personaggi ottengano le storie di cui hanno veramente bisogno. E no, non esiste alcuna versione con tante sequenze sul Joker tagliate e nascoste chissà dove"