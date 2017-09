Suicide Squad: David Ayer posta un'immagine inedita di Harley Quinn e il Joker

ha postato un'istantanea di Harley Quinn e Joker su Twitter. L'immagine è particolare e potrebbe indirizzare verso il suo possibile coinvolgimento nella realizzazione della pellicola Harley Quinn vs. The Joker

Il film dovrebbe essere sempre parte dell'Universo Esteso DC e arriva in aggiunta ad altri film in sviluppo quest'anno e, anche se non si sa molto ad oggi del progetto, è certo che Glenn Ficarra scriverà la sceneggiatura e John Requa dirigerà la pellicola; Margot Robbie e Jared Leto riprenderanno i rispettivi ruoli di Harley e Joker. Geoff Johns produrrà il progetto.

La confusione nasce dal momento che David Ayer è attualmente il regista che dovrebbe dirigere Gotham City Sirens, il prossimo film con protagonista proprio la Robbie nei panni di Harley Quinn, e con al fianco altre due icone DC, Poison Ivy e Catwoman (le cui interpreti non sono ancora state scelte), e il fatto che posti su Twitter caption del Joker e della Quinn insieme ha dato adito a punti di domanda e speculazioni.

Ancora più misterioso è il fatto che Ayer mostri delle immagini sui social senza nessuna caption: vuole decisamente tenere tutti sulle spine!

L'immagine è molto bella, per adesso non possiamo far altro che aspettare qualche ulteriore notizia, magari ufficiale, su quale sarà il prossimo progetto del regista nel DCEU!