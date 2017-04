Suicide Squad: la colonna sonora è stata ascoltata 2 miliardi di volte!

dicontinua a mietere successi. Stavolta si tratta delle canzoni del film, ascoltate più di due miliardi e mezzo di volte. E ci sono notizie sul soundtrack del sequel...

In particolare, le hit di maggiore successo del film vincitore di un Oscar per il miglior trucco, sono: Heathens di twenty one pilots, Sucker For Pain degli Imagine Dragons, Purple Lamborghini di Rick Ross, e Gangsta di Kehlani.

Suicide Squad sta davvero spaccando. Ecco cosa ha da dire il portavoce Kevin Weaver di questo enorme successo: "Più di un miliardo di ascolti su Spotify da solo per i quattro singoli di Suicide Squad, e questo succede otto mesi dopo l'uscita del progetto. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di sempre maggiori traguardi in tutto il mondo. Un miliardo e mezzo su YouTube dei nostri video musicali. Pazzesco!"

Inoltre Weaver dà qualche indizio sull'uscita delle colonne sonore anche di Suicide Squad 2 e di Gotham City Sirens (altresì detto, il solo movie di Harley Quinn): "Suicide Squad 2, Gotham City Sirens e molto altro arriverà presto". Il produttore Richard Suckle ha aggiunto che "dobbiamo farlo di nuovo!Aspettate per i singoli di Suicide 2!"