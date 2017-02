Suicide Squad: Alessandro Bertolazzi parla del trucco del Joker

Nonostante le sue recensioni contrastanti,si è rivelato come uno dei maggiori incassi del 2016. Il film dell’ha guadagnato più di 700 milioni di dollari in tutto il mondo e ha intrattenuto migliaia di fan. Ad ogni modo molti concordano che il design del film e l'estetica dei personaggi siano stati molto incisivi.

Chiaramente, l'Academy ha concordato su questo punto, nominando Suicide Squad ad una candidatura all'Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Ora l'artista dietro i personaggi del film ha spiegato come fosse stato difficile creare un look per dei personaggi così iconici come il Joker e Harley Quinn.

Parlando con Deadline, Alessandro Bertolazzi ha raccontato che anche se tutta la squadra di villain è stata difficile da re-inventare, il design più problematico si è rivelato quello del Joker, così spesso portato al cinema e reso immortale da memorabili interpretazioni. "Il più impegnativo naturalmente è stato il Joker. Tutti fanno il Joker. L'ultimo Joker è stato davvero incredibile, così mi sono ritrovato a chiedermi... e ora cosa posso fare? Questa è la sfida che mi si è presentata", ha detto il truccatore italiano. "Non ero così presuntuoso da fare qualcosa di completamente diverso, perché nessuno oserebbe tanto. Ma cosa cambiare? Chiunque ha già fatto tutto, ma bisogna farlo nel modo giusto."

Alessandro Bertolazzi ha anche ammesso di aver lavorato a stretto contatto con Jared Leto per assicurarsi che la sua versione del cattivo DC fosse nelle sue corde. "Ho detto a Jared Leto: ‘Va bene, questo è il Joker. Se non ti senti il Joker, ho fatto qualcosa di sbagliato. Devi sentirlo.", ha sottolineato Bertolazzi."Io non voglio essere celebrato, non voglio fare un bel trucco. Voglio che gli attori si sentano davvero quei personaggi. "

Per il Joker, Bertolazzi ha unito varie tinture per capelli per perfezionare la tonalità di verde del cattivo. Mentre per Harley Quinn, ha detto di voler sottolineare la natura da cartone animato del personaggio dandole una parrucca imperfetta.