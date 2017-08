Suicide Squad 2: le riprese del cinecomic previste a fine 2018?

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures ha dato priorità assoluta al sequel diche, al momento, non ha ancora un regista a bordo ma, a quanto pare, la produzione non inizierà cosi presto come immaginato dallo studio.

Secondo Justin Kroll di Variety, infatti, le riprese di Suicide Squad 2 partiranno soltanto a fine 2018. Il problema sarebbe Will Smith, interprete di Deadshot, che ha firmato per girare Gemini e, successivamente, il film in live-action di Aladdin, in cui rivestirà i panni del Genio: questi due progetti lo terranno lontano dal cinecomic DC per buona parte dell'anno.

Questo, però, permetterà alla major di procedere con molta più calma, curando maggiormente lo script (che, insieme al montaggio, è stato tra gli elementi più criticati del primo episodio) e trovare il regista giusto senza correre.