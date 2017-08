Suicide Squad 2: priorità assoluta da parte della Warner Bros.

A quanto pare, la Warner Bros. Pictures vuole dare priorità assoluta a, sequel del cinecomic uscito la scorsa estate che ha visto impegnatoalla regia etra i protagonisti.

Sembra che la Warner sia intenzionata ad entrare in produzione con il sequel quanto prima - i primi mesi del 2018 massimo. I piani dello studio prevedono l'uscita prima di Suicide Squad 2 e poi dello spin-off su Joker & Harley Quinn che, a differenza del primo progetto, ha già dei registi a bordo.

Il primo capitolo, uscito lo scorso anno, non è stato accolto in maniera positiva né dalla critica né da buona parte del pubblico, ma è riuscita comunque ad essere un gran successo al botteghino, tanto da convincere lo studio a procedere con un sequel. Ad ora la Warner, però, ha trovato difficoltà nel trovare un regista, con tutti i potenziali candidati che hanno rifiutato o le cui trattative non sono andate a buon fine.