Suicide Squad 2: Mel Gibson tra i registi in lizza

Come saprete,non dirigerà, avendo deciso di dirigere lo spin-off, ma la Warner Bros. sembra ancora intenzionata a realizzare un sequel di quel film.

Il The Hollywood Reporter ora svela i registi che lo studio sta considerando. In primis c'è Mel Gibson, sicuramente uno dei nomi più 'ambigui' in questa shortlist. Secondo le varie fonti, Gibson, che in tempi meno sospetti si era scagliato contro i cinefumetti e Batman v Superman, non è interessato ai personaggi e alla storia ma al cast, soprattutto a Will Smith, con cui vuole lavorare da diverso tempo.

Ma nella shortlist appaiono anche i nomi di Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland), Daniel Espinosa (Life) e Jonathan Levine (Warm Bodies). Nessuno dei registi è in trattative e la Warner sta semplicemente discutendo con ognuno della possibilità; vi terremo aggiornati.