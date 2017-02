Suicide Squad 2: Mel Gibson conferma di essere in lizza

Beh, questa sì che è una conferma veloce! Questa mattina vi abbiamo riportato della shortlist di registi in lizza per la regia di. Tra i nomi era incluso - a sorpresa -

Il report era piuttosto accurato (proveniva da The Hollywood Reporter, quindi non un rumor), ma in molti hanno messo in dubbio la veridicità per via della presenza di Mel Gibson nel cast, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni anti-cinecomics, dove se la prendeva in particolare anche con Batman v Superman della Warner Bros. Pictures.

Ed invece, è tutto vero. Nel corso di un Q&A tenutosi in queste ore, il moderatore del panel ha chiesto al regista de La Battaglia di Hacksaw Ridge se è semplicemente in lizza oppure in trattative per dirigere il cinefumetto della DC Comics, al che Gibson ha chiarito che, per ora, è in lizza.

Questo vuol dire che non è certo che Gibson accetterà o meno la regia. Ricordiamo che altri registi in lizza sono Ruben Fleischer, Jonathan Levine e Daniel Espinosa.

Vi terremo aggiornati.