Suicide Squad 2: Mel Gibson aggiorna sul sequel

Intervistato durante la Notte degli Oscar da Entertainment Tonight,ha risposto alle domande circa il suo coinvolgimento nel sequel di, pellicola che ha ottenuto un Oscar al miglior trucco e alle migliori acconciature ad. Gibson, secondo vari rumors, sarebbe tra i papabili per la regia.

Lo stesso Mel Gibson aveva confermato tempo fa il suo possibile coinvolgimento e a precisa domanda sul red carpet del Dolby Theatre ha risposto:"Ho solo incontrato dei tizi e ho parlato con alcuni di loro della storia, di alcuni punti della storia. Non c'è alcun accordo ma è divertente chiacchierare un po' sulle storie, mi piace molto. Se riusciamo a sviluppare qualunque tipo di concept credo vada bene."

Nel film diretto da David Ayer hanno recitato nomi importanti come Will Smith, Margot Robbie, il premio Oscar Jared Leto, il neo-premio Oscar Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jay Hernandez e Cara Delevingne.