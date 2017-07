Suicide Squad 2: Jaumet-Collet Serra favorito per la regia

Avendo ammesso di aver fatto un po’ di confusione nella realizzazione del primo film, la Warner si sta prendendo tutto il tempo necessario per realizzare un buon sequel per

Per la regia sarebbero in lizza Mel Gibson, David Goyer e Jaumet-Collet Serra, con quest’ultimo frontrunner per la casa di produzione, secondo quanto rivelato da Deadline. Serra è un esperto per quanto riguarda i thriller d’azione, tra cui possiamo citare Run All Night, Non-Stop e Paradise Beach, e al momento è alle prese con il suo prossimo film, The Commuter. Un coinvolgimento del regista potrebbe perfino portare all’ingresso nel cast di Liam Neeson, che compare in tre degli ultimi suoi quattro film.

La sceneggiatura di Suicide Squad 2, vero cruccio della produzione e dei fan, sarà scritta da Adam Cozad (The Legend of Tarzan, Jack Ryan). Al momento non è stata comunicata alcuna data d’uscita, ma le riprese potrebbero avere inizio nel 2018.