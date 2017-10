Suicide Squad 2: Jared Leto elogia il nuovo regista ma non sa se tornerà

Dopo tanti rumor e rinvii, la Warner Bros. Pictures ha ufficializzato a settembre Gavin O'Connor come nuovo regista di, pellicola della DC Comics che, se tutto andrà bene, dovrebbe arrivare nel 2019 al cinema.

E mentre la Harley Quinn cinematografica, Margot Robbie, ha spesso confermato il suo ritorno sia in questo sequel che nello spin-off dedicato al suo personaggio e al Joker, l'interprete del villain di punta dei fumetti di Batman, Jared Leto, ha sempre cercato né di confermare né di smentire il suo coinvolgimento nei vari progetti.

In una nuova intervista, l'attore ha elogiato la scelta di O'Connor alla guida di Suicide Squad 2 ribadendo, però, che non è ancora sicuro se tornerà o meno nel film nei panni del Joker: "Penso che Gavin sia un regista talentuoso, penso sia il regista perfetto per Suicide Squad 2. E' un regista veramente di talento e i suoi film sono eccezionali. Per quanto riguarda il mio coinvolgimento ci sono ancora tante cose da definire, vedremo cosa accadrà".