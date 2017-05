Suicide Squad 2: Guy Ritchie sarebbe stato interessato alla regia

non sarà ricordato come il miglior cinefumetto di tutti i tempi, ma è riuscito ad incassare bene al botteghino e, soprattutto, ha presentato dei personaggi piuttosto interessanti con cui molti vorrebbero "giocare".

E' il caso di Guy Ritchie, regista del prossimo King Arthur - Il potere della spada, che in un'intervista con Variety si è definito interessato alla regia di Suicide Squad 2. Ma prima di gioire, leggete bene: Ritchie non lo dirigerà. Infatti il regista ha chiarito che ha altri impegni (Aladdin della Disney, per intenderci) e non è chiaro se la Warner lo abbia effettivamente contattato, ma nell'intervista Ritchie afferma che lo avrebbe diretto volentieri.

"Mi sarebbe piaciuto dirigere Suicide Squad 2, credo che avrei fatto un ottimo lavoro con il materiale a disposizione" spiega "Non posso dirigerlo perché devo fare qualcos'altro, ma sento che avrei potuto far qualcosa di bello con quei personaggi".