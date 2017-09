Suicide Squad 2: Gavin O'Connor ufficialmente alla regia

Dopo tanti rifiuti e problemi, la Warner Bros. Pictures sembra abbia trovato, finalmente, il regista che si occuperà della regia di, sequel del cinecomic dellauscito lo scorso anno nei cinema.

E' confermato che sarà Gavin O'Connor (The Accountant, Warrior) a dirigere il sequel per la Warner; secondo Variety, il regista si occuperà anche della sceneggiatura. Il primo film, scritto e diretto da David Ayer, è riuscito ad incassare molto bene al botteghino ma, allo stesso tempo, ad essere criticato sia da pubblico che da critica. Per Variety,

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2018 per permettere a Will Smith e Margot Robbie di prendere parte ad altri progetti; nel film tornerà anche il Joker di Jared Leto. La Warner non ha ancora comunicato una data di uscita ma è facile pensare sarà nel 2019.

O'Connor, al momento, sta anche lavorando ad un sequel di The Accountant e ad un reboot di Green Hornet.