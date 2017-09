Suffer the Little Children: il racconto breve di Stephen King diventerà un film

Come riporta quest'oggi, il racconto brevepubblicato danel 1972 è stato opzionato per una trasposizione cinematografica. La storia è edita in Italia nella raccolta

Il racconto vede al centro della storia Emily Sidley, un'insegnante che comincia a notare come i bambini della sua classe si comportino ormai da tempo in modo molto strano. Capirà così molto presto che quei dolci pargoletti non sono in realtà cià che sembrano, arrivando al punto di dover proteggere la città nella quale vive e lavora dall'arrivo di una forza malvagia misteriosa.



A scrivere e dirigere troveremo Sean Carter (Keep Wathcing). Suffer the Little Children sarà infine prodotto da Craig Flores, Nicolas Chartier e Sriram Das. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.